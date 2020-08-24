Под завалами рухнувшего здания в Индии могут находиться до 200 человек Фото: REUTERS

В индийском штате Махараштра на юге страны обрушились три этажа пятиэтажного здания. Под завалами строения могут находиться до 200 человек, сообщило в понедельник, 24 августа, агентство ANI со ссылкой на местного министра.

По данным издания, спасатели уже смогли вытащить из-под завалов 15 человек, они серьезно пострадали, но живы.

В настоящее время продолжаются спасательные работы. На месте происшествия находятся три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Подробности инцидента устанавливаются.

Отмечается, что рухнувшему жилому дому было десять лет. Обрушение произошло примерно в 18:00 по московскому времени.

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