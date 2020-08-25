Лавров проведет переговоры с первым замгоссекретаря США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 25 августа, проведет переговоры с первым заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Стивеном Бигэном.

Сообщается, что американский представитель прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что встреча дипломатов пройдет без журналистов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно о намерении Бигэна обсудить с российскими официальными лицами текущую ситуацию в Белоруссии. Готовность обменяться мнениями с американской стороной подтвердили и в Москве.

Однако эта тема, конечно, не единственная, которая будет обсуждаться. Бигэн также планирует встретится с заместителями Лаврова Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов, согласно результатам которых победил Лукашенко, сразу же начались акции протестов.