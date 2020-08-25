KFC из-за коронавируса пришлось отказаться от слогана, призывавшего облизать пальцы

Cеть KFC на период пандемии приостановила рекламу под девизом "Пальчики оближешь" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сеть ресторанов быстрого питания KFC приостановила использование в рекламе своего слогана "Вкусно так, что пальчики оближешь" (It's Finger Lickin' Good). В корпорации пояснили, что девиз стал небезопасен для клиентов во время пандемии коронавируса, поскольку главными мерами в борьбе с распространением COVID-19 стали гигиена и избегание касаний руками лица.

Представители KFC заверили, что использовавшийся 64 года слоган вернётся в рекламу корпорации в более "подходящее время".

- Думаем, все согласятся, что текущий год выдался отличным от остальных. И наш слоган стал смотреться не совсем подходяще. Именно поэтому мы взяли паузу в его использовании для нашей рекламы, - сказано на сайте компании в заявлении под названием "И приз за самый недопустимый слоган в 2020 году получает... KFC".

Рекламная кампания со слоганом "Вкусно так, что пальчики оближешь" приостановлена в нескольких регионах Азии, в странах Ближнего Востока, Великобритании, Канаде, Нидерландах и Южной Африке.