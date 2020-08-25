В России выявили ошибки в системе начисления пенсий

Счётная палата выявила проблемы с начислением пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счётная палата России нашла ошибки в системе начисления пенсий Пенсионным фондом России. Такие ошибки становятся причиной нарушения пенсионных прав россиян, сказано в отчёте по результатам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах.

Главными проблемами названы открытие двух и более счетов на одного человека и присвоение одного СНИЛС несколькими людьми. Обычно это случается из-за ошибок в заполнении анкет, сообщает РИА Новости.

На размер пенсии может повлиять наличие двух и более счетов в момент её назначения, поскольку рассчитывать пенсию будут на основании одного счёта.