Цены на цветы к 1 сентября вырастут на 15-20 процентов Фото: Влад КОМЯКОВ

Эксперт рассказала, как изменятся цены на цветы к 1 сентября. Традиционно, к началу учебного года стоимость букетов взлетает вверх, этот год тоже не станет исключением.

Представитель ассоциации «Теплицы России» Юлия Чарышкина сказала, что розничная стоимость букетов к 1 сентября повысится примерно на 15–20%. Средняя стоимость букета у производителей составляет около 500 рублей.

- На повышении цен скажутся перемены курса валют и ограниченное предложение на рынке, так как импортеры до сих пор не могут регулярно завозить продукцию в страну, - отметила в беседе с «Известиями» Чарышкина.

Она подчеркнула, что ситуация в цветочном бизнесе сегодня сложная, так как отсутствуют праздники, имеется запрет на массовые мероприятия, к тому же, упавшие доходы граждан крайне негативно отразились на продавцах.

- Скорее всего, в преддверии 1 сентября и непосредственно в День знаний будут на уровне обычного выходного дня, - заключила эксперт.

Ранее стало известно, насколько увеличится средняя стоимость сбора ребенка в школу в 2020 году. Родителям придется заплатить больше на 24 процента.

Несмотря на пандемию, школы возобновят работу с 1 сентября, но ученикам и учителям придется соблюдать ряд санитарных требований, сообщает телеканал "360".