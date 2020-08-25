12-летняя девочка воскресла перед собственными похоронами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индонезии 12-летняя девочка внезапно воскресла в тот момент, когда родные готовили ее тело к погребению.

Как передает портал Daily Star, девочку госпитализировали из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же вечер она скончалась, и родственники начали подготовку к похоронам.

По словам очевидцев, во время омовения девочка неожиданно открыла глаза, сердце вновь забилось, а температура тела повысилась. Родственники немедленно вызвали врачей, однако они не смогли ей помочь, и молодая жительница Индонезии все же умерла спустя час после своего «воскрешения».

Как отмечает портал, причиной такого «воскрешения» мог стать «синдром Лазаря», который может произойти у пациентов, умерших от сердечного приступа. При этом синдроме у умершего может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал о похожей истории, которая произошла в Индии. Трехлетняя девочка несколько дней пролежал дома со страшной лихорадкой, когда врачи осмотрели малышку, сообщили, что у нее не прощупывается пульс, и признали ее мертвой. Однако на собственных похоронах девочка пошевелила головой, когда сняли крышку с гроба, чтобы родные могли поцеловать ее на прощанье.