В Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа

В Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа: в регион поступила первая партия отечественной вакцины «Совигрипп» - около 500 тысяч доз. Кроме того, алтайские медики 25 августа получили первую партию детской вакцины для 169 тысяч маленьких пациентов. Всего в этом году в регион поставят около 1 млн. 200 тысяч доз, медики планируют привить более 60% населения Алтайского края.

Из-за пандемии коронавируса прививочная кампания в этом году организована в особом режиме. Поликлиники принимают пациентов строго по записи, чтобы избежать скопления людей.

- Специалисты работают как в прививочных кабинетах, так и на выезде. В крае сформировано 200 выездных бригад, которые уже готовы к работе, - рассказала главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Переладова.

Кроме того, врачи обещают провести прививочную кампанию от гриппа в максимально короткие сроки, рассчитывая на то, что уже с осени может начаться вакцинация от COVID-19. Медики рекомендуют делать прививку от гриппа ежегодно, поскольку каждый год вакцины содержат именно те штаммы гриппа, которые будут распространяться в этом сезоне. На бесплатную вакцинацию в Алтайском крае имеют право дети с шестимесячного возраста (в рамках национального календаря профилактических прививок) школьники, студенты и учащиеся колледжей, врачи, учителя, сотрудники транспортных организаций и коммунальной сферы, люди старше 60 лет и беременные женщины. Также бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства могут призывники и люди с хроническими заболеваниями – например, с заболеваниями легких, ожирением, сердечно-сосудистыми проблемами. Привиться от гриппа можно за и свой счет или за счет работодателя – для этого достаточно обратиться в страховую медицинскую компанию.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил о том, что поликлиники Алтайского края возвращаются к прежнему графику работы. Медицинские учреждения вновь начинают принимать пациентов обычном режиме после того, как были переведены на сокращенный график из-за пандемии коронавируса. С 24 августа плановый прием посетителей возобновили 44 медицинских учреждения, в том числе 23 поликлиники Барнаула. При этом он уточнил, что возвращение к обычному графику работы проходит поэтапно, с соблюдением всех противоэпидемиологических норм.

- Сначала такой вид помощи начали оказывать в шести медучреждениях, затем постепенно расширили список до 83-х. Оценили ситуацию по итогам двух недель. Роста заболеваемости и заноса инфекции не зафиксировали, - рассказал Дмитрий Попов.

Всего в Алтайском крае начали работу 127 медицинских учреждений. Пациенты снова могут пройти плановое или профилактическое обследование, записаться к стоматологу. Кроме того, возобновились диспансеризации.