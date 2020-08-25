Когда возможно повторное заражение коронавирусом, рассказали в Минздраве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повторное заражение коронавирусной инфекцией нового типа возможно при слабом иммунитете и недостатке антител у переболевшего человека. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека», - передает «Интерфакс» слова специалиста.

Чуланов пояснил, что иногда при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего, однако, по словам специалиста, такие случаи повторного заражения крайне редки.

Напомним, днем ранее в понедельник, 24 августа, глава Тувы Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, где уточнил, что в настоящее время он находится в медицинском учреждении. В первый раз заболевание у него выявили в начале лета текущего года.