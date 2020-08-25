Минобороны представило камуфляжные рясы для священников

Минобороны показало камуфляжную рясу Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Министерство обороны России представило на форуме "Армия-2020" атрибутику для священнослужителей, в том числе рясу в камуфляжной расцветке, другую униформу и воинские свечи зелёного цвета.

Ряса для работы на полевых выходах и учениях была представлена на форуме "Армия-2020" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Также на форуме представили зелёные воинские свечи Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Отмечается также, что камуфляжная ряса священников создана работы на полевых выходах и учениях. На месте, где обычно на форме находятся петлички, расположен православный крест. На шевроне, где обычно указана фамилия военнослужащего, вышиты имя и церковный сан священнослужителя.