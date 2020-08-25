Умер Владимир Никонов, народный артист России

Во вторник, 25 август, на 83-м году жизни умер Солист балета Большого театра, заслуженный артист России Владимир Никонов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Ранее, 3 августа, артиста госпитализировали с пневмонией.

Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище, который ныне носит название Московская государственная академия хореографии. Артист был солистом балета Большого театра в период с 1957 по 1978 год, после чего преподавал в Московском хореографическом училище.

С 1978 года Владимир Никонов стал педагогом-репетитором Большого театра. За свою педагогическую деятельность артист воспитал десятки известных артистов, среди них Валерий Анисимов, Давид Мотта Соарес и Денис Матвиенко.