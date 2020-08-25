Кравцов: все регионы России готовы к началу учебного года в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

Все регионы России готовы к началу учебного года в школах в традиционном формате. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что учебные заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Причем деньги на термометры и санитайзеры школы не могут требовать с родителей. Все эти расходы возложены на региональные бюджеты.

- Мы такие точечные сигналы получали. Мы оперативно включились, отправили соответствующее письмо, что этого нельзя делать. Это должно быть предусмотрено в региональных бюджетах, - заявил Кравцов во время онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Глава Минпросвещения также сообщил, что рекомендации Роспотребнадзора немного смягчили и адаптировали специально для учебных заведений. Так, требование, согласно которому в классе могут находится не более 25 человек, было исключено из списка рекомендаций.

Что касается школьных линеек, то они пройдут в 75 из 85 регионов России, добавил Кравцов.