В центре Минска проходят две акции: сторонников Лукашенко и противников Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре белорусской столицы сегодня вечером проходят две крупные акции: сторонников действующего президента республики Александра Лукашенко и митинг его противников.

Оппозиционная акция протеста проходит во вторник, 25 августа, на площади Независимости в Минске. Всего в паре километров от нее рядом с Комаровским рынком в столице государства собрались сторонники Лукашенко, пишет РИА Новости.

На площади собрались сторонники бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Несколько сотен людей разных возрастов с бело-красными флагами участвуют в акции протеста, с соседних улиц к ним также стягиваются люди с флагами и плакатами. Правоохранители в черных масках пытаются не допустить скопления людей на площади и просят митингующих жителей республики разойтись, попутно предупреждая их об ответственности.

Как ранее писал сайт Kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что белорусской оппозицией руководят из западных государств. На встрече с замгоссекретаря он заявил также, что Россия не считает возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и народу, будь то ОБСЕ, Евросоюз или какая-то соседняя страна.