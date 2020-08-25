Испытания вакцины от коронавируса разрешили начать на 40 тысячах добровольцев

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцина от коронавируса после ее регистрации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центру Гамалеи выдано разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили представители российского министерства здравоохранения на официальной сайте.

- Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений российской столицы, - сказали в ведомстве.

В данных исследования примут участие около 40 тысяч добровольцев. Каждый из них будет обследоваться еще полгода со дня введения препарата от заболевания.Глава центра Гамалеи сказал, что вакцину доставят в клиники Москвы 3 сентября, а 4-5 сентября начнутся пострегистрационные испытания.

Он добавил, что 30 тысяч доз препарата от коронавируса уже готовы для испытаний, а также 10 тысяч доз плацебо. Производить вакцины планируют компании "Генериум", Биннофарм" и "Р-фарм".

Как сообщал сайт kp.ru, зарегистрированная в России отечественная вакцина от коронавирусной инфекции стала первым в мире препаратом для профилактики опасного заболевания. Вакцина, получившая название "Спутник V", разработана специалистами центра Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. После испытаний препарата эксперты заявили, что у всех добровольцев выработались антитела, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.