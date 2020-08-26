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В США выясняют обстоятельства ранения афроамериканца полицией

После того, как правоохранители ранили темнокожего мужчину в Кеноше, в городе вспыхнули массовые протесты
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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В Кеноше вспыхнули протесты после ранения афроамериканца, которому полицейские выстрелили в спину

В Кеноше вспыхнули протесты после ранения афроамериканца, которому полицейские выстрелили в спину

Фото: REUTERS

Американский Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют обстоятельства ранения 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша (штат Висконсин), которому полицейские несколько раз выстрелили в спину, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

По данным собеседников агентства, генпрокуратура и ФБР собирают информацию, которая позволит принять решение о начале расследования в отношении правоохранителей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, темнокожий Джейкоб Блейк попал в реанимацию после того, как полицейские использовали электрошокер, а затем несколько раз выстрелили ему в спину. Между тем, по словам очевидцев произошедшего, мужчина не совершал никаких правонарушений, а только пытался разнять дерущихся женщин.

Это вызвало волну массовых уличных протестов и беспорядков в Кеноше.

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