Открытие ученых: Коронавирус группируется вокруг капель жира

У больных пациентов в иммунных клетках микрокапель жира в два раза больше, чем у здоровых испытуемых. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи из Бразилии обнаружили, что в клетках тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией содержится множество микрокапель жира, в которых собираются и накапливаются частицы вируса. Результаты своей научной работы ученые бразильского Института имени Освальдо опубликовали в онлайн-библиотеке bioRxiv.

Выяснилось, что у больных пациентов в иммунных клетках микрокапель жира в два раза больше, чем у здоровых испытуемых.

- Коронавирусная инфекция повышает активность генов, которые связаны с формированием этих сборок жира. Мы смогли подавить активность этих генов, и коронавирус стал размножаться намного медленнее, - пишут эксперты.

С начала пандемии COVID-19 врачи из разных стран неоднократно заявляли, что коронавирус протекает сложнее и появляется чаще у людей, которые страдают от диабета, ожирения, заболеваний сердца и у курильщиков. Так, пациенты с хроническими болезнями сердца погибали от инфекции в четыре раза чаще остальных, а заражённые с лишним весом или диабетом – в пять раз чаще. А ведь именно у этих групп людей количество микрокапель жира в организме значительно повышено.

Пока что ученые не могут назвать точных причин феномена, но предполагают, что лишний вес, проблемы с переработкой сахара и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы меняют работу иммунитета так, что в нем легче возникают воспаления. Кроме того, молекулы жира сами по себе влияют на размножение коронавируса и вызываемые им воспалительные реакции.