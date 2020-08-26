При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека. Фото: соцсети

Количество пострадавших посла взрыва газа на западе Москвы на улице Кубинка возросло до четырех, 13 человек спасены. Как сообщили ТАСС в экстренных службах российской столицы, в результате взрыва, который прогремел в среду, 26 августа, загорелись квартиры пятиэтажки с третьего по пятый этажи.

МЧС присвоило пожару повышенный ранг сложности, на место выехали значительные силы местных спасательных бригад.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. По их данным, в результате взрыва серьезно пострадала одна женщина: она получила травмы и были передана медикам для осмотра. Помимо нее пострадали еще три человека.

В ведомстве сообщили о 13 спасенных при пожаре. Дом, в котором произошел взрыв, - кирпичный, пятиэтажный, с тремя подъездами.

Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто.