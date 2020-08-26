Почти треть родителей планируют взять выходной на 1 сентября

Почти половина работающих родителей будут отпрашиваться с работы 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти треть работающих родителей планируют взять 1 сентября выходной или отпуск, чтобы проводить ребенка в школу и поздравить с началом учебного года. По данным аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob, отпрашиваться в первый осенний день с работы будут 31% родителей.

Отмечается, что еще 17% будут отпрашиваться на полдня. Утром они собираются отправиться на линейку в школу, а после этого прийти на работу.

При этом большинство родителей (52%) провожать ребенка на занятия и отпрашиваться с работы 1 сентября не планируют, передает RT.

Добавим, что результаты опроса также показали, что отпрашиваться с работы ради посещения торжественной линейки женщины планируют чаще, чем мужчины – 33% против 29%.

Напомним, ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой из-за угрозы распространения коронавируса перенести начала учебного года в 2020 году на октябрь. В сентябре же автор идеи предложил учить школьников дистанционно, передает сайт argumenti.ru.