Психолог рассказала, как снизить подростковую преступность

Психолог рассказала о методах борьбы с подростковой преступностью Фото: Евгения ГУСЕВА

Уберечь ребенка от совершения преступлений и помочь ему не встать на криминальный путь можно только благодаря совместной работе как семьи, так и школы, учреждения дополнительного образования, комиссий по делам несовершеннолетних. Такое мнение выразила психолог-педагог Юлия Малюшина. При этом она добавила, что формировать у ребенка понимание хороших и плохих поступков нужно как можно раньше.

«Я считаю, формирование правосознания надо начинать в детском саду, в раннем возрасте объяснять, что хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от общепринятых норм», - отметила психолог.

Также эксперт добавила, что в подростковом возрасте на детей большое влияние оказывают сверстники. И чтобы ребенок не попал в плохую компанию родителям необходимо заранее объяснить ему, что важно отстаивать свою позицию, а не поступать как все.

«Надо научить детей говорить нет. Родители и учителя должны объяснить, что отказ выпить или закурить за компанию - не проявление слабости или трусости, а напротив, демонстрация характера сильного человека, ведь плыть по течению всегда легче», - цитирует педагога «Российская газета».