Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал медицинскую систему в Калужской области одной из лучших в стране

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (справа) и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша посетили ведущие клиники региона.​

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал блестящими изменения, произошедшие за последнее время в медицинской системе Калужской области. Во время рабочего визита глава Минздрава вместе с врио губернатора Владиславом Шапшой посетил несколько ведущих клиник региона.

Одна из них - перинатальный центр Областной клинической больницы, заработавший в 2017 году. С момента открытия в нем появились на свет 11,5 тысяч новорожденных. Михаил Мурашко отметил, что на сегодняшний день калужский областной перинатальный центр является одним из лучших в стране. Роддом специализируется на помощи будущим мамам и малышам, имеющим тяжелые патологии. Во многом благодаря работе центра в области в три раза снизилась младенческая смертность. Калужские врачи и медсестры выхаживают до 90% недоношенных детей.

- Это блестящая работа, - отметил министр и подчеркнул, что показатель младенческой и перинатальной смертности в Калужской области – один из самых низких в стране.

Еще одно медучреждение, в котором побывал Мурашко, - Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи. Последние два года здесь проводилась масштабная реконструкция. В отделениях провели капитальный ремонт, закупили современное медицинское оборудование, в том числе 9 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф последнего поколения, ангиограф и рентгенологическую установку.

- Сегодня здесь совершенно другой уровень оказания помощи, - оценил Мурашко. - Верю, что регион движется правильно, успехи заслуживают признания и уважения.

Глава региона Владислав Шапша рассказал, что в области продолжится совершенствование медицинской отрасли, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и оснащение больниц новым оборудованием.

- Важно, чтобы люди увидели в ближайшее время практическую отдачу от нашей работы, - отметил врио губернатора. - И чтобы она была сконцентрирована не только вокруг отдельных больниц, но и в районах жители увидели изменения к лучшему.

Еще одно медицинское направление, которым известна Калужская область - радиология. Михаил Мурашко побывал в Медицинском радиологическом научный центре в Обнинске, где ведутся фундаментальные научные исследования по борьбе с онкологией. В центре работают более 20 лечебных отделений, в стационаре на 400 мест оказывают помощь по всем онкологическим профилям. На базе центра выполняется почти половина всех процедур радионуклидной терапии, проводимых в России. Сейчас здесь идет строительство Центра доклинических исследований - он станет еще одной серьезной научной площадкой.

- Это мозг российской онкологии, - отметил Михаил Мурашко.

В прошлом году на новое оборудование для центра из федерального бюджета было выделено 2 млрд. рублей. Еще миллиард рублей направили на строительство новых корпусов, развитие научной базы и разработку новых лекарств.