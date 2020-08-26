Караулова, Утяшева и Павел Воля распродадут свою одежду, чтобы спасти планету

Павел Воля и Ляйсан Утяшева распродадут часть своего гардероба Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские звезды решили проявить заботу о нашей планете. Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова и многие другие распродадут часть своего гардероба, чтобы сократить потребление.

Конечно, продавать люксовые вещи знаменитости будут не на сайтах объявлений и не на рынках, а в специальном месте – звездном комиссионном магазине. Сейчас Want Her Dress готовится к открытию, свои двери для первых покупателей шоурум распахнет 29 августа 2020 года.

В магазине можно будет найти как повседневные базовые вещи, так и уникальные, с историей, которые еще недавно носили звезды. В этих платьях они появлялись на светских мероприятиях, а модные джинсы примеряли на показах.

В качестве одежды сомневаться не приходится, равно как и в подлинности заявленных брендов.

Но, пожалуй, главная фишка проекта в другом – организаторы уверены, что смогут популяризовать идею покупки вещей бывших в употреблении ради сохранения ресурсов планеты. Шансы на успех есть, так как многие российские звезды уже прониклись идеей.

А еще часть вырученных средств направят в фонды, уменьшающие количество мусора: Раздельный Сбор и Второе Дыхание.

Шоурум Want Her Dress, Москва, улица Старая Басманная, 18с3.