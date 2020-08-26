Захваченные пиратами в Гвинейском заливе семь российских моряков освобождены Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Министерство иностранных дел сообщило об освобождении семи российских моряков, захваченных пиратами на борту танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе.

«В результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства

На данный момент российские моряки находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в Порт-Харкорте, где они пройдут медосмотр перед возвращением в Россию

Напомним, в начале на танкер напали восемь вооруженных пиратов, и взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа. Захваченное судно Curacao Trader под флагом Либерии способно перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества. По мнению экспертов в захвате участвовала крупная преступная организация, поскольку ранее заложников в Гвинейском заливе не похищали на столь удаленном расстоянии от побережья.