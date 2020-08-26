В США подтвердили отсутствие иностранного влияния на выборы 2016 и 2018 годов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренней безопасности и Минюст США подтвердили отсутствие свидетельств возможного влияние иностранного вмешательства на исход американских выборов в 2016 и 2018 годах. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Соединённых Штатов Джеффри Розен.

По его словам, ведомства заключили, что «иностранные действующие лица» не могли бы оказать «существенное воздействие на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры или инфраструктуру политических кампаний»

Однако Розен указал на обеспокоенность угрозой «скрытой пропаганды», которая может принимать форму хакерской деятельности и раскрытия частной переписки.

«Суть в том, что это выражается в разных формах, но все они нацелены на то, чтобы повлиять на то, как американцы думают о вопросах и отдают свои голоса», - заявил он.

Напомним, 18 августа Сенат США представил последнюю часть доклада о «российском вмешательстве» в американские выборы, где примерно на одной тысячи страниц говорится о связях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией