Причина потопа в Третьяковской галерее: изношенная ливневая канализация

Вода лилась в выставочные залы Третьяковской галереи Фото: Кадр видео

Причиной потопа в Третьяковской галерее на Крымском Валу стал прорыв изношенной ливневой канализации. Об этом вечером в среду, 26 августа, сообщили в пресс-службе галереи.

«В Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня произошла серьезная протечка крыши, что явилось следствием одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора исключительно сильного дождя», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем 26 августа посетителям Третьяковки пришлось обходить лужи в выставочных залах, потому что вода капала прямо с потолка. Позже сотрудники галереи приняли решение попросить гостей покинуть помещение, а сами стали экстренно снимать картины со стен, спасая произведения искусства от воды. Тем, кто купил билеты, пообещали, что они смогут прийти и досмотреть выставку в любой удобный для них день.

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Протечка свежеотремонтированной крыши стала очередным событием в веренице несчастий, преследующих галерею (подробности).