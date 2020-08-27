Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 24 миллиона Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 27 августа, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 24 миллиона. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 24 000302 человека. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 821654 больных, выздоровели 15,63 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 5 807480 человек, из них 183,3 тысячи умерли, около 3,27 миллиона излечились. За США следует Бразилия, где зафиксировано 3 669995 случаев заражения, на третьем месте Индия (3 234474 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 970865 случаев заражения, скончались 16683 человека. Полностью выздоровели и выписались из больниц 786150 заболевших россиян.