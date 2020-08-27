В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об инциденте между российским и американским военными патрулями в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке САР, напомнил, что начальники генштабов двух стран уже обсудили этот случай.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», - так официальный представитель Кремля ответил на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее об инциденте в районе селения Дерик со ссылкой на неназванный источник сообщило издание Politico. Уточнялось, что в результате четверо американских военных получили лёгкое сотрясение мозга.

Позднее с заявлением по поводу столкновения бронетехники выступил начальник пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот. По его словам, российская сторона якобы нарушила протоколы деконфликтинга в Сирии.