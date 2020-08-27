В Арканзасе ввели режим ЧС из-за урагана «Лаура, а в Техасе отменили авиарейсы

В США готовятся к урагану Фото: REUTERS

По мере приближения к американскому побережью ураган «Лаура» усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил о «потенциально катастрофическом ущербе». Ожидается, что «Лаура» обрушится на побережье штатов Луизиана и Техас уже через несколько часов.

Тем временем в соседнем с ними Арканзасе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а губернатор штата Аса Хатчинсон заблаговременно выделил на ликвидацию последствий стихии 250 тысяч долларов, передает агентство Associated Press.

В международном аэропорту Хьюстона – крупнейшей воздушной гавани Техаса – в связи с приближением урагана отменили сотни авиарейсов, более 60% всех запланированных. Аэропорт практически не отправляет и не принимает самолеты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее рекомендацию срочно эвакуироваться из-за приближающейся стихии получили от местных властей около 1,5 миллиона жителей Техаса и Луизианы.