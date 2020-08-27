В Варшавском зоопарке слонам начнут давать медицинскую марихуану

Слоны в Варшаве будут принимать медицинскую марихуану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшавский зоопарк заявил, что начнет давать своим слонам медицинскую марихуану в рамках новаторского пилотного проекта, чтобы проверить, как она снижает уровень их стресса.

«Медицинский каннабис используется во всем мире для лечения собак и лошадей, но «это, вероятно, первая инициатива такого рода для слонов», - сказала Агнешка Чуйковска, ветеринар, ответственный за проект.

Трем африканским слонам в зоопарке через хоботы будут введены жидкие дозы высокой концентрации расслабляющего каннабиноида CBD.

Ветеринар сказал, что CBD не вызывает ни эйфории, ни вредных побочных эффектов для печени и почек.

«Это попытка найти новую естественную альтернативу существующим методам борьбы со стрессом, особенно фармацевтическим препаратам», - сказала Чуйковска.

По ее словам, проект реализуется как раз вовремя, потому что стаду зоопарка недавно пришлось пережить смерть альфа-самки. В зоопарке следят за стрессом слонов, проверяя уровень их гормонов и наблюдая за поведением.

Чуйковска сказала, что пройдет около двух лет, прежде чем ее команда добьется каких-либо результатов. В случае успеха эту инициативу можно было бы попробовать с другими животными, живущими в неволе.

«Вопреки тому, что некоторые могли себе представить, слоны не будут использовать трубки с каннабисом и не будут получать огромные бочки с каннабисом», чтобы соответствовать их размеру», - сказала Чуйковска со смехом.

Начальные дозы будут сопоставимы с дозами для лошадей: в ампуле содержится дюжина капель масла CBD, два или три раза в день, сообщает The Guardian.

«Самка Фредерика уже имела возможность попробовать это, и она не сказала «нет», - сказала Чуйковска.