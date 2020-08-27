Интерес россиян к ипотеке вырос в два раза

В России в два раза вырос спрос на ипотеку. Фото: Архив "КП"

Интерес россиян к кредитам после выхода из изоляции значительно вырос. Особенно высокий спрос аналитики отмечают на ипотечные замы – этот показатель вырос почти в два раза в сравнении с летом прошлого года.

Как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, во второй половине 2019 года и вплоть до ситуации с коронавирусом в России наблюдался заметный спад на финансовом рынке. С начала периода распространения COVID-19 – в марте-апреле текущего года – спрос на кредиты упал еще сильнее, аналитики отмечали спад более чем в два раза.

При этом в период пандемии и режима самоизоляции вырос интерес граждан к формированию накоплений. По данным Росстата, в апреле текущего года общий объем вкладов составил порядка 31,5 трлн рублей, что на 12% больше показателей за апрель прошлого года, передает «Российская газета».

А вот с момента окончания самоизоляции россияне снова начали брать кредиты. Больше всего востребована ипотека. Ее хотят в ближайшее время получить 7% российских домохозяйств.

«Интерес населения к ипотечным кредитам важен в силу того, что он представляет собой индикатор экономической активности в регионе - чем выше спрос на ипотечные кредиты, тем лучше перспективы экономического роста», - отметил Алексей Зубец.