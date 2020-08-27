В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили в случае возвращения на родину Фото: REUTERS

Власти Грузии были рады услышать о желании бывшего президента республики Михаила Саакашвили вернуться на родину, и готовы надеть на политика наручники прямо на границе. Такое заявление сделала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Глава Минюста напомнила, что экс-лидеру Грузии вынесены ряд обвинительных приговоров и он находится в розыске, поэтому на родине будет ждать тюрьма.

«Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдёт в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждёт процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма», - сказала министр в эфире грузинского Первого канала.

Ранее в своем видеообращение экс-президент Грузии сообщил о своем желании вернуться на родину и попросил прощения у грузин, а также заявил, что хотел бы всего наилучшего для своего народа, чтобы его «люди жили лучше, намного богаче». Саакашвили отметил, что Украина останется для него вторым домом, и он всегда будет помогать двум народам - украинскому и грузинскому.