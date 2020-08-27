В городах начался бум аренды недорогого жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

В мегаполисах резко вырос спрос на бюджетное жилье. Это связано с наступающим новым учебным годом. Родители все чаще делают выбирают не в пользу общежитий, а отдельного жилья для детей.

В Москве спрос подстегивает и тот факт, что многие предприятия, закрытые в пандемию, восстановили работу и снова потребовалась рабочая сила из регионов.

- В этом году спрос растет только в недорогом сегменте. Прирост составил 20-30%. Арендаторы пока не могут платить ту цену, которая держалась до коронавируса, поэтому цены снижаются. Кстати, многие задумались о покупке недорогого жилья, вместо аренды, - комментируют «Российской газете» в компании «Мир квартир».

Серьезную конкуренцию арендному рынку начали составлять «вчерашние» новостройки с большим выбором студий. Спросом пользуются и компактные квартиры в старом жилом фонде.

- Эти объекты берут в ипотеку. На вторичном рынке в Москве можно отыскать предложения за 2,5-3 млн рублей. Ипотека за такое жилье будет в районе 22 тысяч рублей, это дешевле чем арендовать «однушку», - рассуждает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

В пользу покупки квартиры сегодня и тот факт, что ставки по ипотеке снижаются. существует вероятность, что к концу года жилищные кредиты будут выдавать в среднем под 7,5 процентов годовых, сообщает сайт "Свободная пресса".