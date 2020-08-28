Маск заявил, что задержание россиянина в США касается завода Tesla Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что дело о сговоре для совершения кибератаки, по которому в Штатах накануне был задержан гражданин России Егор Крючков, касается завода Tesla в Неваде. Об этом глава компании написал в четверг на своей странице в Twitter.

- Я очень признателен. Это была серьезная атака, - написал Илон Маск. Подробностей предприниматель не привел.

Своим твитом Маск отреагировал на статью сайта Teslarati, размещенную вчера. В публикации утверждается, что один из русскоговорящих сотрудников завода по производству батарей для электромобилей компании в Неваде предоставил ФБР данные, которые стали основанием для задержания другого россиянина. В публикации не представлено каких-либо доказательств подобных обвинений.

Напомним, что 27-летний Егор Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками был задержан в США 26 августа. Минюст заявил, что он пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании, чтобы загрузить в компьютерную систему организации вирус. По утверждению американских властей, россиянин якобы планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.