Абэ сообщил властям, что покидает пост премьер-министра Японии Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил правящему блоку Либерально-демократической партии о своем решении уйти в отставку. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает Kyodo.

Отмечается, что Абэ также сообщил о своем решении руководству фракции "Новая Комэйто" - союзника ЛДП по правящей коалиции.

После отставки, если таковая состоится, партия должна будет утвердить кандидатуру на пост главы японского правительства в парламенте государства. В настоящее время Либерально-демократическая партия и ее политические союзники большинство в обеих палатах парламента Японии, что позволит утвердить новую кандидатуру без каких-либо преград со стороны оппозиционных партий.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, причиной для ухода с поста Синдзо Абэ стало ухудшение состояния здоровья. Только за прошедший месяц премьер дважды посетил медицинское учреждение в Токио.