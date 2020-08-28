Сельхозпредприятия Алтайского края, пострадавшие из-за засухи, получат господдержку на 300 млн рублей

Из-за засухи уборка урожая на Алтае стартовала на две недели раньше срока. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Более 300 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края для помощи сельхозпредприятиям, потерявшим урожай из-за засухи. Об этом зампред правительства региона Александр Лукьянов сообщил во время совещания с участием Минсельхоза РФ. Поддержку получат хозяйства, наиболее серьезно пострадавшие из-за погодной аномалии.

Режим ЧС действует в Алтайском крае с 10 июля – его объявили в 30 муниципалитетах региона. Местные аграрии отмечают, что такой жары на Алтае не было с 1997 года. От засухи пострадали 240 хозяйств края, сельхозкультуры погибли на площади в 159 тысяч гектаров. По предварительным оценкам, убытки составили около 687 млн рублей.

Из-за засухи уборочные работы в крае стартовали на две недели раньше обычного, техника вышла на поля уже 20 июля. Всего в Алтайском крае засеяно 5,1 млн гектаров земли. Из них 3,3 га приходится на зерновые и зернобобовые культуры – их в этом году посадили на 124 тысячи га больше, чем в прошлом. Почти 40% урожая уже обмолочено, в том числе более 500 га пшеницы – 28% засеянных площадей.

По словам Александра Лукьянова, проблем с материально-техническим обеспечением сельхозпроизводителей в регионе нет. Хорошая материальная база и слаженная работа сервисных служб обеспечивает высокие темпы уборки урожая. То, что хозяйства Алтайского края хорошо оснащены техникой, отметил и директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

- Достаточно активно в Сибирском федеральном округе идет работа по приобретению сельскохозяйственной техники. Особо хотелось бы отметить работу Алтайского края, где по сравнению с прошлым годом увеличилось число приобретенных тракторов (на 90%) и комбайнов (на 75%), - подчеркнул Роман Некрасов.

Большую поддержку крестьянские хозяйства получают и из федерального центра. В этом году для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа было выделено более 6 млрд. рублей – это почти 70% от средств, предусмотренных бюджетом на 2020 год.

Ранее о необходимости поддержки алтайских сельхозпредприятий, в том числе и за счет средств федерального бюджета, говорил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона пообещал оказать крестьянским хозяйствам разные виды помощи – от субсидий до отсрочек по кредитным платежам.

- Ситуация в этом году, действительно, чрезвычайная, - подчеркнул Виктор Томенко. - Нам нужно оперативно подсчитывать ущерб, чтобы обратиться в правительство РФ за помощью в его возмещении. А также начинать переговоры с банками о пролонгации кредитов сельхозпроизводителям, которые пострадали от засухи. И с партнерами, контрагентами хозяйствам надо уже сейчас договариваться об отсрочках платежей, поставке продукции на других условиях в связи с форс-мажором. Главное, чтобы сельхозпредприятия не доводили ситуацию до банкротства, а постарались остаться на плаву.