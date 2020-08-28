Лукашенко: Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск при угрозе с Запада

Лукашенко: при внешней агрессии Белоруссия и РФ задействуют совместную группировку войск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии и угрозы со стороны западных государств Россия и республика задействуют совместную группировку войск. Как пишет в пятницу, 28 августа, издание БелТА, глава Белоруссии договорился об этом с российским президентов Владимиром Путиным.

- Если дернутся за пределами Белоруссии, то надо будет задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является армия Белоруссии. А Россия нас будет поддерживать и двигаться за нами. Им (Западу) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию, - отметил президент страны.

Александр Лукашенко отметил также, что пока ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, поскольку со сложной ситуацией Минск справляется сам. Глава государства считает, что республика в случае обострения ситуации может превратиться в "театр военных действий", который страны Запада используют против России.