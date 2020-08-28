За четыре дня в Красноярском крае свой ВИЧ-статус узнали 735 человек

Фото Минздрав России

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит в России не первый год. В мобильных пунктах тестирования (белые ГАЗели, которые передвигаются по стране с командой специалистов) не только бесплатно и анонимно тестируют на ВИЧ, но и рассказывают о путях заражения и вариантах защиты (см. Важно). Также в каждом городе, где останавливаются мобильные пункты, проводятся образовательные семинары для врачей первичного звена.

Фото Минздрав России

С 24 по 28 августа во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» принимали участие жители Красноярского края. Экспресс-тестирование проходило в 5 городах региона: Канске, Зеленогорске, Железногорске, Красноярске, Ачинске. Благодаря экспресс-тестам в ходе акции свой ВИЧ-статус узнали 735 человек.

Фото Минздрав России

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев отметил, что благодаря акции, «мы нашли язык, на котором надо разговаривать в том числе с молодежью, объяснять им необходимость тестирования, необходимость быть настороженными в отношении ВИЧ-инфекции. И главное – не снижать темпы, не снижать частоту таких акций, а наоборот, продолжать и наращивать динамику».

Фото Минздрав России

- Формат экспедиции и экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию является очень эффективным элементом профилактики заболевания, позволяет дойти до каждого человека в любом населенном пункте, - сказал, подводя итоги, главный врач КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» Сергей Скударнов.

Фото Минздрав России

ВАЖНО!

От ВИЧ защитит презерватив.

В последнее время обсуждают три новых способа предотвращения ВИЧ, которые показали обнадеживающие результаты: препарат, препятствующий размножению вируса, прием лекарств до секса и любрикационный гель с лекарствами. Но, увы, эффективность всех трех пока слишком низка (30–50%), чтобы их можно было вводить в широкое употребление.

Фото Минздрав России

Самым надежным способом предотвращения инфицирования ВИЧ при сексе по-прежнему является презерватив. Правильное его использование – это единственное на сегодняшний день средство, снижающее риск заражения до минимального значения (риск составляет не более 1%).

Фото Минздрав России

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На ВИЧ протестируют жителей Хакасии

С 31 августа по 3 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах республики: Саяногорске, Черногорске, Абакане, Белом Яре и Усть-Абакане. Тестирование займет всего 15 минут. За это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, развенчать страхи и мифы.

Фото Минздрав России

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru