В родительском комитете поддержали идею проводить школьные собрания в онлайн Фото: Андрей КАРА

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец оценила решение перенести школьные родительские собрания в онлайн-формат.

Она уверена, что родственники учеников поддержат нововведение, так как это сэкономит людям массу времени и будет безопасным. К тому же, обсуждать некоторые вопросы можно будет лично с каждым родителем, а не в общей массе.

- Большинство родителей восприняли эту новость с удовольствием, — рассказала Волынец.

С организационной точки зрения такой формат является наиболее удобным. Многие не могут посещать собрания, так как находятся на работе, а подключиться к общей беседе возможно каждому.

- В собраниях смогут принимать участие бабушки, дедушки и другие члены семьи, которые заинтересованы в жизни родителя, - отметила Волынец в беседе с RT.

Недостатки личного общения с педагогом, родители могут компенсировать путем частных визитов в образовательное учреждение.

- Конечно, когда ребенок идет в пятый класс, то родителю хочется познакомиться с классным руководителем. Но это можно сделать, отводя ребенка в школу, поговорить, если возникают какие-то вопросы, - заключила собеседница издания.

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