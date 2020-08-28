Почему представители поколения Z меньше пьют и курят, рассказал психолог

Поколение Z выступает за безопасную жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, почему современные подростки предпочитают воздерживаться от употребления алкоголя и табака, а также о разности поколений и эволюции в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии в Московском государственном университете Александр Рикель.

«Мне кажется, существует некая мода на осознанность, мода на здоровый образ жизни, мода на некоторые тренды, которые позволяют хорошо относиться к природе, к себе и своему телу. Мода бывает разной. В 90-е вот был героиновый шик - это была другая мода. Сейчас эта. Нельзя сказать, что люди становятся умнее или глупее. Просто изменяются некоторые тренды. Хорошо, что они меньше пьют-то, здоровее будут», - подчеркнул специалист.

Кроме этого, эксперт отметил, что современная молодежь стала отказываться от беспорядочных половых отношений и мода на «секс», которая преобладала у предшествующих поколений стала тише и выборочней. Z поколение выбирает одного партнера и имеет цель создать семью.

«Они больше ориентированы на себя, на свое здоровье и свое благополучие. Сюда же идут и все те вещи, которые связаны с безопасностью. Я не могу сказать, у меня нет данных, что они отказываются от большого количеств связей, но при этом, наверное, они больше за безопасность, больше за то, чтобы не принести себе и окружающим вред», - сказал специалист, подчеркивая, что данные зарубежных коллег также подтверждают его мнение.