Какие антиковидные меры принимают вузы перед началом нового учебного года, рассказал эксперт

Студентам будет доступна и очная, и дистанционная форма обучения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, какие антиковидные средства будут использовать вузы в новом учебном году, в эфире радио «Комсомольска правда» рассказала ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

«1 сентября не за горами и все высшие учебные заведения четко должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Многие университеты принимают решение, как разгрузить потоки, как сделать так, чтобы большое количество людей, как сказано в рекомендациях, не допускать. За каждой группой студентов, а это обычно в среднем 30 человек, будет закреплена своя аудитория. Что даст возможность тем ребятам, которые имеют подозрение инфекции, все-таки не заражать большое количество ребят, а как-то находиться внутри своего коллектива, внутри группы. Это позволит существенно обезопасить большое количество людей», - сказала Починок.

Она отметила, что наравне с очной формой обучения некоторые вузы России оставят за собой право использовать и дистанционную форму.

«Но все будет транслироваться в соответствии с расписанием через систему ЗУМ или через систему TrueConf - это российская система, в которой мы работаем, - лекции, семинары, мастер-классы все там проходят…», - заявила ректор РГСУ.