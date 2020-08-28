В подмосковном Алабино байкеры выстроились в число "75" в честь годовщины Победы

Байкеры Подмосковья приняли участие в масштабном мотопараде возле Главного храма ВС РФ.

В подмосковном Алабино 28 августа байкеры провели масштабный мотопарад, посвящённый форуму "Армия-2020" и Армейским международным играм-2020.

Задействованная в мероприятии мототехника затем была выстроена в число "75" на площади перед Главным храмом Вооруженных Сил Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время мотопарада мотоциклисты из клубов "Офицеры", "МотоАрмия", а также представители МВТФ "АРМИЯ-2020", Концерна "Калашников" проехали от Главного храма Вооружённых Сил до Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Маршрут также лежал через "Партизанскую деревню", Центра военно-тактических игр и музейную зону комплекса Воздушно-космических сил на территории парка "Патриот".

В мероприятии задействовали более 120 единиц техники. Среди них были более 30 единиц уникальной раритетной техники, а также более 70 мотоциклов.