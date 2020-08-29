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Здоровье

Врач раскрыла, какой продукт уменьшает продолжительность жизни

Специалист рассказала, стоит ли его вообще есть
Юлия КековаЮлияКекова
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Любая еда имеет влияние на организм человека. Некоторые продукты обогащают нас витаминами и минералами, а некоторые способны негативным образом откладываться. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова определила продукт, который может уменьшить продолжительность жизни.

По мнению эксперта, в первую очередь это колбаса. Объясняется это тем, что в ней содержится много нитратов. Их добавляют в фарш, чтобы в мясе не появилась инфекция, например, клостридии или ботулизм. Павтова считает, что нитраты защищают человека, однако, вступая в реакцию с белками, образуют вредные вещества, которые называют конечными продуктами гликирования. Об этом пишут РИА Новости.

Красота и здоровье