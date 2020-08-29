Украинский истребитель Су-27 сбил дорожный знак во время учений Фото: Александр КОЦ

Украинский истребитель Су-27 военно-воздушных сил снес дорожный знак на автомобильной магистрали в ходе своих учений на территории Ровенской области. Инцидент произошел во время отработки посадки на автомобильной трассе "Киев-Чоп" в минувшую пятницу, 28 августа, пишет местное издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как истребитель неудачно приземлился на дороге, а затем вновь поднялся в небо, попутно сбив один из дорожных знаков на магистрали. После этого военное воздушное судно начинает быстро набирать высоту, при этом обломки знака остаются на его воздухозаборнике.

Отмечается, что специально для данный учений участок автодороги переоборудовали во взлетно-посадочную полосу, а автомобили пустили в объезд, поэтому остальные участники движения были в безопасности.

В службе автодорог Ровенской области отметили, что ежегодно на данной трассе сносят несколько знаков.