Филиппинский чиновник занялся сексом с секретаршей в прямом эфире

Филиппинский чиновник их провинции Кавите смутил своих коллег по работе внезапным сексом с секретаршей в прямом эфире во время онлайн-конференции в Zoom. Мужчина оставил камеру включенной по ошибке, пишет издание Daily Mail.

Забавный инцидент произошел в среду, 26 августа, когда чиновники Совета деревни Фатима Дос устроили регулярную онлайн-конференцию. Их начальник Джесус Эстил присоединился к встрече. Мужчина, судя по всему, плохо разбирается в технологиях и еще не привык к дистанционным беседам в Zoom, поэтому по ошибке нажал не ту клавишу и оставил камеру включенной.

Пока подчинённые Джесуса обсуждала насущные проблемы, их руководитель встал и подошел к сидевшей на диване женщине. Парочка не догадывалась, что камера все еще работает, и начала заниматься сексом на глазах у ошарашенных коллег. В женщине чуть позже узнали секретаршу чиновника. Один из коллег Эстила решил записать откровенную сцену и сохранить видео, которое позже обнародовал.

Из-за инцидента многие жители деревни подали петицию, требуя отстранить начальника совета за неподобающее поведение в рабочее время.