Автопробег в поддержку Лукашенко стартовал в Минске Фото: REUTERS

В Минске от кургана Славы в субботу, 29 августа, стартовал автопробег в поддержку действующей власти. На акцию собралось примерно 300 автомобилей, в рамках пробега они проедут около двадцати километров.

Колонна из нескольких десятков автомобилей, украшенных государственными флагами Белоруссии, отъехали от кургана Славы.

Напомним, что вечером в минувшую пятницу по Минской кольцевой автодороге состоялся автопробег в поддержку Лукашенко, машины участников также были украшены флагами. В небе над белорусской столицей очевидцы заметили вертолет, который нес государственный флаг Белоруссии.

Похожая акция в поддержку Александра Лукашенко проходила в центре Минска и в конце прошлой недели: тогда колонна сторонников действующей власти на машинах проехала по проспекту Победителей, а затем начала курсировать около площади Независимости.