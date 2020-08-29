Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение Фото: REUTERS

Российский президент Владимир ПутинВладимир Путин подтвердил, что 1 сентября в этом году ученики школ и высших учебных учреждений начнут очное обучение. Глава государства призвал обеспечить исполнение требований санитарных врачей в условиях распространения коронавирусной инфекции. При этом Владимир Путин признал, что носить маски иногда бывает и тяжело, и это нужно иметь в виду.

- Решение принято как на правительственном, так и на региональном уровнях. Я повторю, что необходимо сделать все возможное, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, - отметила президент РФ в интервью телеканалу «Россия 1» в субботу, 29 августа.

Глава государства добавил, что к организации учебного процесса из-за пандемии коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать правила предосторожности следует подойти гибко и творчески, но без ущерба для качества подготовки учеников.

Как ранее писал сайт kp.ru, начало обучения и линейки на 1 сентября в разных школах будут организованы по-разному. Окончательное решение – за руководством школ, районных управлений образования.