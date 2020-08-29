Генетики нашли мутацию, повышающую тягу к романтике Фото: Мария ЛЕНЦ

Канадские ученые из Университета Макгилла в Квебеке обнаружили у людей, которые склонны к романтике и общению, мутацию в генах, повышающую выработку окситоцина — «гормона любви». Исследование стало первой работой, которая доказала важность генетики в формировании романтических отношений, сообщается в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента эксперты попросили 111 гетеросексуальных пар, состоящих в отношения примерно пять лет, сообщить, как часто они смеются, улыбаются, шутят, просят о помощи и помогают, а также рассказать о своих эмоциях в процессе общения с возлюбленным. После этого генетики провели анализ генома участников.

Выяснилось, что мутация связанного с выработкой окситоцина гена CD38 приводит к большей привязанности к людям и романтическому настрою. Мутация состояли из двух аллей (форм гена с небольшими отличиями в ДНК): А и С. Испытуемые с генотипом СС оказались наиболее общительными по сравнению с АА и АС. Они значительно реже сталкивались со стрессом, злостью или разочарованием и выражали большую привязанность к партнеру.

Обладатели мутации тратили намного больше времени на разговоры с близкими и просмотр телепередач, чаще закрывали глаза на ошибки и отзывались на зов о помощи. При этом свои отношения они оценивали как более удачные, чем те, у кого мутации нет.

Судя по выводу ученых, выявленная мутация влияет на склонность к романтике и подталкивает людей к формированию взаимоотношений. Профессор Дженнифер Бартц сказала, что это первый случай, когда ученые смогли связать генетику с романтическим поведением человека.