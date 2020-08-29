Умер Владимир Андреев, народный артист СССР

Владимир Андреев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 29 августа, на 91-м году жизни умер актёр театра и кино, режиссёр и педагог, народный артист Советского Союза Владимир Андреев. О его смерти актёра сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

При этом Андреев своё 90-летие всего два дня назад, 27 августа.

Владимир Андреев с 1990 года работал художественным руководителем в театре Ермоловой, и преподавал в ГИТИСе, где был заведующим кафедрой актерского мастерства.

За свою педагогическую карьеру Владимир Андреев научил актерскому мастерству Бориса Миронова, Елену Яковлеву, Арсения Ковальского, Кристину Орбакайте, Сергея Бирюлина, Виктора Евграфова, Николая Токарева, Виктора Ракова, Бориса Дергуна, Евгения Каменьковича, и многих других известных актеров театра и кино

Андреев также снялся к таких фильмах, как «Ночной патруль», «Сказка о царе Салтане», «Жестокость», «Ультиматум».