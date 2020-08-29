Похороны Владимира Андреева пройдут на Троекуровском кладбище

Актер и режиссер Владимир Андреев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актёра театра и кино, народного артиста Советского Союза Владимира Андреева, который умер на 91-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в среду, 2 сентября. Прощание с артистом должно состояться в Театре имени Ермоловой. Об этом рассказали в семье артиста.

«Прощание пройдет в среду в Театре Ермоловой. Похороны будут на Троекуровском кладбище», - передает ТАСС слова члена семьи актера.

Как сказала член семьи артиста, у Андреева была ишемическая болезнь сердца, и, по словам врачей, причиной смерти стал микроинсульт

Напомним, как писал сайт kp.ru, народный артист Советского Союза умер В субботу, 29 августа, через два дня после празднования своего юбилея – в четверг, 27 августа артисту исполнилось 90 лет.