У посольства России в Берлине произошли столкновения полиции и противников карантинных мер Фото: REUTERS

В субботу, 29 августа, на улицы Берлина вышли около 20 тысяч противников карантинных мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом. У здания российского посольства протестующие вступили в столкновение с полицией.

У посольства России в Берлине произошли столкновения Фото: REUTERS

Как рассказала представитель полиции немецкой столице, активность участников протеста не была направлена на посольство. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи противников карантинных мер. Через некоторое время из группы в сторону правоохранителей стали бросать бутылки и камни.

«Два человека задержаны», - передает РИА Новости слова представителя немецкой полиции.

К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как писал сайт kp.ru, это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет в Берлине. К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.