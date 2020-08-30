Вильфанд рассказал о "замечательной погоде" в начале сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет грядущий сентябрь и что ждать от осеннего месяца в первую неделю в России.

По словам синоптика, на территории центральной части страны будет аномально тепло. Первая пятидневка месяца покажет температуру выше климатической нормы на 2 градуса. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.

- Замечательная погода прогнозируется. Температурный фон ожидается в пределах 19 - 23 градуса Цельсия до субботы, 5 сентября, включительно. Начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, осадков не будет, - сообщил синоптик.