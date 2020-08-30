Индия отказалась от участия в международных учениях "Кавказ-2020" Фото: REUTERS

Индия не примет участие в международных учениях "Кавказ-2020". Мероприятие должно состояться в сентябре.

Как сообщил представитель Министерства обороны страны, решение воздержаться от отправления в Россию было принято в связи с пандемией коронавируса. Об этом он написал в Твиттере. Российская сторона уже получила уведомление об отказе Индии.

Ранее агентство ANI со ссылкой на свои источники в Минобороны страны сообщало, что Индия не исключает вариант отказаться в 2020 году от участия в международных учениях, проходящих на территории Российской Федерации.

В учениях "Кавказ-2020", как сообщали в Минобороны России, участие должны были принять представители пяти иностранных государств.

По последним данным, Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших после США и Бразилии. Общее число инфицированных covid-19 в государстве перевалило за 3,4 миллиона человек.